Гренландия навсегда останется частью североамериканской стратегической оборонной зоны — Рубио

Гренландия в соответствии с соглашением США с Данией навсегда останется частью Североамериканской стратегической оборонной зоны, а противники Вашингтона должны быть исключены из этого региона. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

Рубио высоко оценил договорённость, достигнутую президентом США Дональдом Трампом с Данией по поводу Гренландии. По его словам, она должна учесть все интересы безопасности Соединённых Штатов на острове.

Благодаря видению и лидерству президента Трампа это историческое соглашение навсегда защитит интересы безопасности США в Арктике без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков – написал госсекретарь.

Гренландию включают в стратегическую оборонную зону

Рубио подчеркнул, что договорённости предусматривают долгосрочное закрепление роли Гренландии в системе обороны Северной Америки.

Гренландия навсегда останется частью Североамериканской стратегической оборонной зоны, и все противники будут исключены из этого района и его окрестностей – заявил Рубио.

Дания и Гренландия заключили соглашение, предоставляющее США постоянный контроль за безопасностью на острове, — Трамп