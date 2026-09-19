Гренландия навсегда останется частью североамериканской стратегической оборонной зоны — Рубио
Киев • УНН
Соглашение США с Данией закрепляет Гренландию в оборонной системе Северной Америки. Рубио заявил об устранении противников из региона.
Гренландия в соответствии с соглашением США с Данией навсегда останется частью Североамериканской стратегической оборонной зоны, а противники Вашингтона должны быть исключены из этого региона. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X, пишет УНН.
Детали
Рубио высоко оценил договорённость, достигнутую президентом США Дональдом Трампом с Данией по поводу Гренландии. По его словам, она должна учесть все интересы безопасности Соединённых Штатов на острове.
Благодаря видению и лидерству президента Трампа это историческое соглашение навсегда защитит интересы безопасности США в Арктике без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков
Гренландию включают в стратегическую оборонную зону
Рубио подчеркнул, что договорённости предусматривают долгосрочное закрепление роли Гренландии в системе обороны Северной Америки.
Гренландия навсегда останется частью Североамериканской стратегической оборонной зоны, и все противники будут исключены из этого района и его окрестностей
Дания и Гренландия заключили соглашение, предоставляющее США постоянный контроль за безопасностью на острове, — Трамп19.09.26, 04:06 • 3292 просмотра