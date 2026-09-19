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В Дании надеются на следующей неделе подписать уже согласованное с США соглашение по Гренландии

Киев • УНН

 • 3874 просмотра

Дания, Гренландия и США готовят соглашение о безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Документ должен сохранить суверенитет Дании.

В Дании надеются на следующей неделе подписать уже согласованное с США соглашение по Гренландии

Дания, Гренландия и США могут уже на следующей неделе подписать соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил надежду, что договорённость положит конец длительному периоду неопределённости вокруг острова, пишет УНН.

Детали

Следующая неделя может стать хорошей неделей... И для Гренландии, и для Дании, и для США

– написал Расмуссен.

По его словам, ожидаемое соглашение должно усилить безопасность в Арктике и Северной Атлантике, а также НАТО и Европы в целом.

Длительный период неопределённости, надеюсь, сменится обязательным соглашением, которое усилит безопасность в Арктике и Северной Атлантике, а следовательно, и нашу общую безопасность в НАТО и Европе – с уважением к красным линиям Королевства

– заявил глава МИД Дании.

Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут документ во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе. После этого соглашение должно пройти необходимые парламентские процедуры.

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Власти Дании и Гренландии подчёркивают, что договорённость должна сохранить суверенитет и территориальную целостность Датского королевства, а также право гренландцев на самоопределение.

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Степан Гафтко

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