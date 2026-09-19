В Дании надеются на следующей неделе подписать уже согласованное с США соглашение по Гренландии
Киев • УНН
Дания, Гренландия и США готовят соглашение о безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Документ должен сохранить суверенитет Дании.
Дания, Гренландия и США могут уже на следующей неделе подписать соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил надежду, что договорённость положит конец длительному периоду неопределённости вокруг острова, пишет УНН.
Детали
Следующая неделя может стать хорошей неделей... И для Гренландии, и для Дании, и для США
По его словам, ожидаемое соглашение должно усилить безопасность в Арктике и Северной Атлантике, а также НАТО и Европы в целом.
Длительный период неопределённости, надеюсь, сменится обязательным соглашением, которое усилит безопасность в Арктике и Северной Атлантике, а следовательно, и нашу общую безопасность в НАТО и Европе – с уважением к красным линиям Королевства
Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут документ во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе. После этого соглашение должно пройти необходимые парламентские процедуры.
Дания и Гренландия заключили соглашение, предоставляющее США постоянный контроль за безопасностью на острове, — Трамп19.09.26, 04:06 • 4028 просмотров
Власти Дании и Гренландии подчёркивают, что договорённость должна сохранить суверенитет и территориальную целостность Датского королевства, а также право гренландцев на самоопределение.
Гренландия навсегда останется частью североамериканской стратегической оборонной зоны — Рубио19.09.26, 09:54 • 2504 просмотра