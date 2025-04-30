Корегувала удари під виглядом прогулянок з дитиною: СБУ затримала ворожу агентку на Житомирщині
Київ • УНН
У Коростені затримали 22-річну жінку, яка шпигувала для РФ, фотографуючи військові об'єкти. Для конспірації вона використовувала свою 4-річну дитину, гуляючи з нею містом.
Співробітники Служби безпеки України затримали у Житомирській області жінку, що коригувала ворожі ракетні і дронові удари по регіону. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.
Деталі
Затриманою виявилась 22-річна жителька Коростеня: вона шпигувала за запасними командними пунктами, адміністративними будівлями Сил оборони, а також напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.
За даними слідства, жінка шукала "додаткові заробітки" у Telegram. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого встановили кіберфахівці СБУ.
Зловмисниця обходила місто і його околиці та фотографувала місця перебування підрозділів Сил оборони. Для конспірації вона використовувала власну 4-річну дитину: вона гуляла з нею містом і нібито відводила її до дитячого садочка.
Під час затримання в неї знайшли і вилучили телефон із доказами роботи на росіян. Їй повідомили про підозру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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