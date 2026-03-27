Двух мужчин в СЗЧ заподозрили в двойном убийстве на Харьковщине - полиция

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Коростене задержали двух дезертиров с оружием. Следствие установило их причастность к убийству двух человек в Харьковской области.

Двух мужчин в СЗЧ заподозрили в двойном убийстве на Харьковщине - полиция

В Житомирской области полиция задержала двух дезертиров, совершивших двойное убийство в Харьковской области, сообщили в ГУНП в Житомирской и Харьковской областях, пишет УНН.

Мужчин, которые в начале января самовольно покинули воинскую часть с оружием в руках, полицейские разыскали в городе Коростене. 8 марта полицейские провели их задержание

- сообщили в полиции Житомирщины.

Установлено, что 38-летний коростенец и 26-летний житель Днепра приехали на Житомирщину и скрывались. Полицейские для безопасного их задержания привлекли спецназовцев КОРД и группу оперативного реагирования полиции.

Правоохранители, как указано, провели обыски по месту жительства обоих мужчин в городе Коростене. В результате изъяли автомат и штурмовую винтовку с магазинами, а также 174 патрона к ним. Сейчас оружие и патроны направлены на экспертные исследования.

Задержанным сообщили о подозрениях по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству полицейских судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за разбойные нападения, имущественные и наркопреступления, один из них был осужден за покушение на убийство.

В то же время оперативники полиции выяснили, что "задержанные причастны к двойному убийству, совершенному на Харьковщине, указали в полиции Житомирщины". Об этом они проинформировали коллег, поэтому харьковские полицейские провели комплекс мероприятий по месту жительства жителя Чугуевского района. "В подсобном помещении они обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что хозяина считали без вести пропавшим еще с января. Второй убитый – военнослужащий НГУ, который также самовольно покинул воинскую часть", - указали в полиции Житомирщины.

Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители на территории домовладения в одном из сел Чугуевского района, сообщили в полиции Харьковщины.

"Предварительно установлено, что 29 января в селе Гусиная Поляна двое мужчин, самовольно покинувших воинскую часть с оружием, находились в доме вместе с 41-летним хозяином и 26-летним местным жителем. Во время совместного употребления алкоголя между присутствующими возник конфликт", - рассказали в полиции Харьковщины.

По данным полиции, "в дальнейшем злоумышленники решили убить обоих мужчин". "38-летний подозреваемый произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в 26-летнего потерпевшего, который погиб на месте. После этого фигурант зашел в другую комнату и выстрелил в голову 41-летнему хозяину дома. От полученного ранения мужчина также скончался", - сказано в сообщении.

26 марта следователи полиции в Харьковской области сообщили о подозрении двум мужчинам по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Юлия Шрамко

