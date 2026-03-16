В Запорожье полицейский стрелял для отражения нападения, нападавшего нашли мертвым неподалеку, им оказался военный в СЗЧ - полиция

В Запорожье полицейский применил табельное огнестрельное оружие для отражения нападения, нападавшего обнаружили мертвым неподалеку, правоохранители установили его личность - им оказался военный, самовольно оставивший воинскую часть, его сообщник также в статусе СЗЧ, обстоятельства происшествия устанавливаются, назначено служебное расследование, сообщили в Национальной полиции в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, "16 марта около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов об избиении мужчины в Хортицком районе города и попытке грабежа". Прибыв на место, патрульные, как отмечается, обнаружили заявителя, который указал на двух человек, вероятно, причастных к преступлению.

"Во время установления обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, который начал перезаряжать. Кроме того, подозреваемый начал сокращать дистанцию", - рассказали в полиции.

"Полицейский отошел на безопасную дистанцию в укрытие, но правонарушитель последовал за ним, угрожая предметом, похожим на оружие. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие, совершив два выстрела", - сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, "после этого один из правонарушителей пустился в бегство. Другой мужчина пытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление, в связи с чем он был задержан с применением наручников".

Впоследствии неподалеку полицейские обнаружили нападавшего мертвым. Правоохранители установили его личность - им оказался военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть. Его сообщник также находится в статусе СЗЧ - указали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. "Назначено служебное расследование относительно правомерности применения огнестрельного оружия", - сообщили в полиции.

Все обстоятельства происшествия, как указано, устанавливаются.

