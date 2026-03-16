У Запоріжжі поліцейський стріляв для відбиття нападу, нападника знайшли мертвим неподалік, ним виявився військовий у СЗЧ - поліція
Київ • УНН
Патрульний застосував зброю проти агресивного чоловіка з пістолетом. Нападник виявився військовим у СЗЧ, його знайшли мертвим неподалік місця події.
У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю для відбиття нападу, нападника виявили мертвим неподалік, правоохоронці встановили його особу - ним виявився військовий, який самовільно залишив військову частину, його спільник також у статусі СЗЧ, обставини події встановлюються, призначено службове розслідування, повідомили у Національній поліції у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, "16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу". Прибувши на місце, патрульні, як зазначається, виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину.
"Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію", - розповіли у поліції.
"Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник прослідував за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю. Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли", - повідомили у поліції.
Як зазначили у поліції, "після цього один із правопорушників вдався до втечі. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір, у зв'язку із чим його було затримано із застосуванням кайданок".
Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили його особу - ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ
На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. "Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї", - повідомили у поліції.
Усі обставини події, як вказано, встановлюються.
На Буковині невідомі заблокували поліцейське авто, спецпризначенець стріляв у повітря - поліція19.02.26, 11:42 • 5408 переглядiв