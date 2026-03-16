У Запоріжжі поліцейський стріляв для відбиття нападу, нападника знайшли мертвим неподалік, ним виявився військовий у СЗЧ - поліція

$44.140.0350.670.29
ukenru
05:44 • 11430 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 31271 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 45664 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 37445 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 45400 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 68113 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 61533 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 48674 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 37353 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 83364 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.1м/с
44%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Метте Фредеріксен
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Запоріжжя
Реклама
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка

У Запоріжжі поліцейський стріляв для відбиття нападу, нападника знайшли мертвим неподалік, ним виявився військовий у СЗЧ - поліція

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Патрульний застосував зброю проти агресивного чоловіка з пістолетом. Нападник виявився військовим у СЗЧ, його знайшли мертвим неподалік місця події.

фото ілюстративне

У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю для відбиття нападу, нападника виявили мертвим неподалік, правоохоронці встановили його особу - ним виявився військовий, який самовільно залишив військову частину, його спільник також у статусі СЗЧ, обставини події встановлюються, призначено службове розслідування, повідомили у Національній поліції у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, "16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу". Прибувши на місце, патрульні, як зазначається, виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину.

"Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію", - розповіли у поліції.

"Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник прослідував за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю. Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли", - повідомили у поліції.

Як зазначили у поліції, "після цього один із правопорушників вдався до втечі. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір, у зв'язку із чим його було затримано із застосуванням кайданок".

Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили його особу - ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ

- вказали у поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. "Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї", - повідомили у поліції.

Усі обставини події, як вказано, встановлюються.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Сутички
Національна поліція України
Запоріжжя