На Буковині невідомі заблокували поліцейське авто, спецпризначенець стріляв у повітря - поліція
Київ • УНН
У селі Мамалига під час викриття розшукуваного чоловіка невідомі заблокували рух поліцейських. Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли в повітря, ніхто не постраждав.
У Чернівецькій області під час викриття розшукуваного за вчинення "військового злочину", невідомі заблокували рух автомобіля поліції, спецпризначенець стріляв у повітря, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
Сьогодні, 19 лютого, в селі Мамалига під час проведення заходів із викриття 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку за вчинення злочину проти встановленого порядку несення військової служби, невідомі особи здійснили блокування руху службового транспортного засобу
Також вказано, що невідомі особи "вчинили активні дії супротиву законним вимогам поліцейських".
"З метою припинення протиправних дій та деблокування руху працівник спецпідрозділу поліції Буковини здійснив попереджувальні постріли в повітря із табельної вогнепальної зброї. Унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили у поліції.
За цим фактом керівництвом ГУНП, як повідомляється, "було ініційовано проведення службової перевірки". "Також буде надана правова оцінка діям громадян, які перешкоджали законній діяльності правоохоронців", - ідеться у повідомленні