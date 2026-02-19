$43.290.03
На Буковині невідомі заблокували поліцейське авто, спецпризначенець стріляв у повітря - поліція

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У селі Мамалига під час викриття розшукуваного чоловіка невідомі заблокували рух поліцейських. Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли в повітря, ніхто не постраждав.

На Буковині невідомі заблокували поліцейське авто, спецпризначенець стріляв у повітря - поліція

У Чернівецькій області під час викриття розшукуваного за вчинення "військового злочину", невідомі заблокували рух автомобіля поліції, спецпризначенець стріляв у повітря, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Сьогодні, 19 лютого, в селі Мамалига під час проведення заходів із викриття 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку за вчинення злочину проти встановленого порядку несення військової служби, невідомі особи здійснили блокування руху службового транспортного засобу

- повідомили у поліції.

Також вказано, що невідомі особи "вчинили активні дії супротиву законним вимогам поліцейських".

"З метою припинення протиправних дій та деблокування руху працівник спецпідрозділу поліції Буковини здійснив попереджувальні постріли в повітря із табельної вогнепальної зброї. Унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили у поліції.

За цим фактом керівництвом ГУНП, як повідомляється, "було ініційовано проведення службової перевірки". "Також буде надана правова оцінка діям громадян, які перешкоджали законній діяльності правоохоронців", - ідеться у повідомленні

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Село
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Чернівецька область
Національна поліція України