Правоохоронець у Хмельницькому отримав підозру через побиття чоловіка під час перевірки з ТЦК

Ексклюзив
11:42 • 5488 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 9734 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 16249 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 25640 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 31969 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 60928 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48028 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38343 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35393 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74646 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 8164 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 10235 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 14342 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo07:18 • 11629 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 7886 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 5486 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 60927 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 113575 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 172692 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 100982 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 18975 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 23504 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 31782 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30093 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 32781 перегляди
Правоохоронець у Хмельницькому отримав підозру через побиття чоловіка під час перевірки з ТЦК

Київ • УНН

 800 перегляди

У Хмельницькому правоохоронцю повідомили про підозру через застосування сили під час перевірки документів, що призвело до численних переломів у чоловіка. Інцидент стався у січні 2025 року на ринку, коли правоохоронець побив чоловіка, який намагався втекти.

Правоохоронець у Хмельницькому отримав підозру через побиття чоловіка під час перевірки з ТЦК

У Хмельницькому правоохоронцю повідомили про підозру через застосування сили під час перевірки військово-облікових документів, унаслідок чого чоловік зазнав численних переломів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, інцидент стався у січні 2025 року під час спільних заходів правоохоронців із представниками ТЦК та СП на території речового ринку. Один із продавців, побачивши перевірку документів, почав тікати. Правоохоронець наздогнав його та під час затримання застосував фізичну силу.

Як встановили слідчі, спочатку чоловік отримав удар по нозі та впав, однак зміг підвестися і спробував утекти. Після повторного переслідування правоохоронець повалив його на землю, вдарив коліном у груди, а згодом завдав кілька ударів у голову та обличчя. На цей момент потерпілий опору вже не чинив. Попри це, йому вдалося втекти з місця події.

Унаслідок побиття чоловік отримав перелом ноги, ребер і носа, а також травму колінного суглоба. Судово-медична експертиза віднесла тілесні ушкодження до середнього та легкого ступеня тяжкості.

Працівники ДБР повідомили правоохоронцю про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та приниженням гідності потерпілого, без ознак катування. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо

У Чернівцях 32-річний чоловік кинув гранату на вулиці Героїв Майдану, травмувавши трьох людей. Одного госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Чернівці
Хмельницький