Правоохоронець у Хмельницькому отримав підозру через побиття чоловіка під час перевірки з ТЦК

У Хмельницькому правоохоронцю повідомили про підозру через застосування сили під час перевірки військово-облікових документів, унаслідок чого чоловік зазнав численних переломів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, інцидент стався у січні 2025 року під час спільних заходів правоохоронців із представниками ТЦК та СП на території речового ринку. Один із продавців, побачивши перевірку документів, почав тікати. Правоохоронець наздогнав його та під час затримання застосував фізичну силу.

Як встановили слідчі, спочатку чоловік отримав удар по нозі та впав, однак зміг підвестися і спробував утекти. Після повторного переслідування правоохоронець повалив його на землю, вдарив коліном у груди, а згодом завдав кілька ударів у голову та обличчя. На цей момент потерпілий опору вже не чинив. Попри це, йому вдалося втекти з місця події.

Унаслідок побиття чоловік отримав перелом ноги, ребер і носа, а також травму колінного суглоба. Судово-медична експертиза віднесла тілесні ушкодження до середнього та легкого ступеня тяжкості.

Працівники ДБР повідомили правоохоронцю про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та приниженням гідності потерпілого, без ознак катування. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо

У Чернівцях 32-річний чоловік кинув гранату на вулиці Героїв Майдану, травмувавши трьох людей. Одного госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.