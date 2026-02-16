$43.100.11
Дипломатка

Правоохранитель в Хмельницком получил подозрение из-за избиения мужчины во время проверки с ТЦК

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 758 просмотра

В Хмельницком правоохранителю сообщили о подозрении из-за применения силы во время проверки документов, что привело к многочисленным переломам у мужчины. Инцидент произошел в январе 2025 года на рынке, когда правоохранитель избил мужчину, который пытался сбежать.

Правоохранитель в Хмельницком получил подозрение из-за избиения мужчины во время проверки с ТЦК

В Хмельницком правоохранителю сообщили о подозрении из-за применения силы во время проверки военно-учетных документов, в результате чего мужчина получил многочисленные переломы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

По данным следствия, инцидент произошел в январе 2025 года во время совместных мероприятий правоохранителей с представителями ТЦК и СП на территории вещевого рынка. Один из продавцов, увидев проверку документов, начал убегать. Правоохранитель догнал его и при задержании применил физическую силу.

Как установили следователи, сначала мужчина получил удар по ноге и упал, однако смог подняться и попытался убежать. После повторного преследования правоохранитель повалил его на землю, ударил коленом в грудь, а затем нанес несколько ударов в голову и лицо. На этот момент потерпевший сопротивления уже не оказывал. Несмотря на это, ему удалось скрыться с места происшествия.

В результате избиения мужчина получил перелом ноги, ребер и носа, а также травму коленного сустава. Судебно-медицинская экспертиза отнесла телесные повреждения к средней и легкой степени тяжести.

Сотрудники ГБР сообщили правоохранителю о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием и унижением достоинства потерпевшего, без признаков пыток. Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

Напомним

В Черновцах 32-летний мужчина бросил гранату на улице Героев Майдана, травмировав трех человек. Одного госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Андрей Тимощенков

