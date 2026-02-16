$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 13556 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 20902 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 44336 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 41468 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 34569 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 32380 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 72536 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 51742 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46153 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Чоловік кинув гранату під час конфлікту в Чернівцях, троє травмованих

Київ • УНН

 • 496 перегляди

У Чернівцях 32-річний чоловік кинув гранату на вулиці Героїв Майдану, травмувавши трьох людей. Одного госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Чоловік кинув гранату під час конфлікту в Чернівцях, троє травмованих

У Чернівцях чоловік кинув гранату під час конфлікту, поліцейські оперативно його затримали, повідомили у ГУНП в Чернівецькій області, пише УНН.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення про те, що "на вулиці Героїв Майдану обласного центру під час конфлікту між невідомими особами один із учасників, ймовірно кинув гранату, внаслідок чого стався вибух".

"Попередньо відомо, що в результаті події травмувалося троє громадян. Одну людину госпіталізували до лікарні, іншим - меддопомогу надано на місці події", - вказали у поліції.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу, яка, ймовірно, кинула гранату. "Ним виявився 32-річний місцевий житель. Його затримано у процесуальному порядку", - зазначили у поліції.

Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб. На місці події працювали правоохоронці, проводяться невідкладні слідчі дії.

Вирішувалося питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Військовий отримав підозру за смертоносний підрив гранати у Києві14.02.26, 12:21 • 3340 переглядiв

Юлія Шрамко

