Чоловік кинув гранату під час конфлікту в Чернівцях, троє травмованих
Київ • УНН
У Чернівцях 32-річний чоловік кинув гранату на вулиці Героїв Майдану, травмувавши трьох людей. Одного госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.
У Чернівцях чоловік кинув гранату під час конфлікту, поліцейські оперативно його затримали, повідомили у ГУНП в Чернівецькій області, пише УНН.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення про те, що "на вулиці Героїв Майдану обласного центру під час конфлікту між невідомими особами один із учасників, ймовірно кинув гранату, внаслідок чого стався вибух".
"Попередньо відомо, що в результаті події травмувалося троє громадян. Одну людину госпіталізували до лікарні, іншим - меддопомогу надано на місці події", - вказали у поліції.
Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу, яка, ймовірно, кинула гранату. "Ним виявився 32-річний місцевий житель. Його затримано у процесуальному порядку", - зазначили у поліції.
Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб. На місці події працювали правоохоронці, проводяться невідкладні слідчі дії.
Вирішувалося питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
