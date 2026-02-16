Мужчина бросил гранату во время конфликта в Черновцах, трое травмированы
В Черновцах 32-летний мужчина бросил гранату на улице Героев Майдана, травмировав трех человек. Одного госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
В Черновцах мужчина бросил гранату во время конфликта, полицейские оперативно его задержали, сообщили в ГУНП в Черновицкой области, пишет УНН.
В полицию поступило сообщение о том, что "на улице Героев Майдана областного центра во время конфликта между неизвестными лицами один из участников, вероятно, бросил гранату, в результате чего произошел взрыв".
"Предварительно известно, что в результате происшествия травмировались трое граждан. Один человек госпитализирован в больницу, другим - медпомощь оказана на месте происшествия", - указали в полиции.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность, которая, вероятно, бросила гранату. "Им оказался 32-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке", - отметили в полиции.
Также установлено, что в результате взрыва повреждено транспортное средство. На месте происшествия работали правоохранители, проводятся неотложные следственные действия.
Решался вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
