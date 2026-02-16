$43.100.11
51.130.09
ukenru
06:15 • 5576 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 15364 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 22570 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 46811 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 42657 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 35149 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 32870 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 72905 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 51948 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46427 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 46811 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 105704 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 164289 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 93856 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 110426 просмотра
Мужчина бросил гранату во время конфликта в Черновцах, трое травмированы

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

В Черновцах 32-летний мужчина бросил гранату на улице Героев Майдана, травмировав трех человек. Одного госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Мужчина бросил гранату во время конфликта в Черновцах, трое травмированы

В Черновцах мужчина бросил гранату во время конфликта, полицейские оперативно его задержали, сообщили в ГУНП в Черновицкой области, пишет УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение о том, что "на улице Героев Майдана областного центра во время конфликта между неизвестными лицами один из участников, вероятно, бросил гранату, в результате чего произошел взрыв".

"Предварительно известно, что в результате происшествия травмировались трое граждан. Один человек госпитализирован в больницу, другим - медпомощь оказана на месте происшествия", - указали в полиции.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность, которая, вероятно, бросила гранату. "Им оказался 32-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке", - отметили в полиции.

Также установлено, что в результате взрыва повреждено транспортное средство. На месте происшествия работали правоохранители, проводятся неотложные следственные действия.

Решался вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Украина
Черновцы