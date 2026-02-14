$42.990.00
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 4036 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 6894 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 10169 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 22605 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40017 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35203 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35232 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63148 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88967 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзивы
Военный получил подозрение за смертоносный подрыв гранаты в Киеве

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

29-летний военнослужащий подорвал гранату Ф-1 в квартире на Оболони. Погиб 45-летний владелец помещения, еще один гость госпитализирован.

Военный получил подозрение за смертоносный подрыв гранаты в Киеве

В Киеве военному объявили о подозрении за подрыв гранаты в квартире на Оболони, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения, сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел вчера около 02:00 в одной из квартир в Оболонском районе столицы. 29-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ, пришел в гости к товарищу, где они в компании из семи человек употребляли спиртные напитки.

В дальнейшем, когда на кухне находились трое мужчин, злоумышленник во время внезапного конфликта подорвал гранату Ф-1. В результате взрыва погиб 45-летний владелец квартиры. Еще один гость – 36-летний местный житель был госпитализирован.

В Киеве застолье компании с военным в СЗЧ обернулось подрывом гранаты, есть погибший13.02.26, 08:59 • 4950 просмотров

Полицейские, как сообщается, задержали фигуранта. Он также получил осколочные ранения ноги и сейчас находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УКУ – покушение на убийство двух или более лиц и по п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ – умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

На Закарпатье задержан мужчина, бросивший боевую гранату в дом правоохранителя13.02.26, 17:27 • 8024 просмотра

Юлия Шрамко

