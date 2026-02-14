Военный получил подозрение за смертоносный подрыв гранаты в Киеве

В Киеве военному объявили о подозрении за подрыв гранаты в квартире на Оболони, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения, сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел вчера около 02:00 в одной из квартир в Оболонском районе столицы. 29-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ, пришел в гости к товарищу, где они в компании из семи человек употребляли спиртные напитки.

В дальнейшем, когда на кухне находились трое мужчин, злоумышленник во время внезапного конфликта подорвал гранату Ф-1. В результате взрыва погиб 45-летний владелец квартиры. Еще один гость – 36-летний местный житель был госпитализирован.

Полицейские, как сообщается, задержали фигуранта. Он также получил осколочные ранения ноги и сейчас находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УКУ – покушение на убийство двух или более лиц и по п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ – умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

