Військовий отримав підозру за смертоносний підрив гранати у Києві

У Києві військовому оголосили про підозру за підрив гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення, повідомили у ГУНП в столиці у суботу, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався вчора близько 02:00 у одній із квартир в Оболонському районі столиці. 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до товариша, де вони в компанії із семи осіб вживали спиртні напої.

У подальшому, коли на кухні перебувало троє чоловіків, зловмисник під час раптового конфлікту підірвав гранату Ф-1. Внаслідок вибуху загинув 45-річний власник помешкання. Ще один гість – 36-річний місцевий житель був госпіталізований.

У Києві застілля компанії з військовим у СЗЧ обернулося підривом гранати, є загиблий

Поліцейські, як повідомляється, затримали фігуранта. Він також дістав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Зловмисникові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – замах на вбивство двох або більше осіб та за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця