Військовий отримав підозру за смертоносний підрив гранати у Києві

$42.990.00
51.030.00
ukenru
09:35 • 2042 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 4444 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 8234 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 21652 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 39281 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34719 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34834 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62251 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 86771 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 67624 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акцентиVideo14 лютого, 00:46 • 6444 перегляди
Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian14 лютого, 01:20 • 6006 перегляди
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 6900 перегляди
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський14 лютого, 03:08 • 5198 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом14 лютого, 04:17 • 4580 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62249 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 86768 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 59003 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 77352 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 118514 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Канада
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 1132 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 10631 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 14121 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 36449 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36194 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Військовий отримав підозру за смертоносний підрив гранати у Києві

Київ • УНН

 • 320 перегляди

29-річний військовослужбовець підірвав гранату Ф-1 у квартирі на Оболоні. Загинув 45-річний власник помешкання, ще один гість госпіталізований.

Військовий отримав підозру за смертоносний підрив гранати у Києві

У Києві військовому оголосили про підозру за підрив гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення, повідомили у ГУНП в столиці у суботу, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався вчора близько 02:00 у одній із квартир в Оболонському районі столиці. 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до товариша, де вони в компанії із семи осіб вживали спиртні напої.

У подальшому, коли на кухні перебувало троє чоловіків, зловмисник під час раптового конфлікту підірвав гранату Ф-1. Внаслідок вибуху загинув 45-річний власник помешкання. Ще один гість – 36-річний місцевий житель був госпіталізований.

У Києві застілля компанії з військовим у СЗЧ обернулося підривом гранати, є загиблий13.02.26, 08:59 • 4896 переглядiв

Поліцейські, як повідомляється, затримали фігуранта. Він також дістав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Зловмисникові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – замах на вбивство двох або більше осіб та за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця13.02.26, 17:27 • 7952 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Сутички
Національна поліція України
Київ