Ексклюзив
14:32 • 2724 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 6782 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 11906 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 31520 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 44802 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 37379 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 28644 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38913 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 62608 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 42008 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця

Київ • УНН

 • 214 перегляди

На Закарпатті затримали 43-річного чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця у Виноградові. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, але ніхто не постраждав.

На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця
Фото: Національна поліція України

Правоохоронці Закарпаття затримали зловмисника, який у ніч на 13 лютого кинув бойову гранату у будинок правоохоронця. Інцидент стався у місті Виноградів: на момент вибуху в будинку перебували дружина, двоє доньок та батьки правоохоронця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Як встановило слідство, зловмисник кинув у будинок бойову гранату. Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку та вікна: рідні правоохоронця не постраждали.

Поліцейські вирахували зловмисника за допомогою камер відеоспостереження і згодом затримали його - він переховувався на горищі приватного будинку. Слідство також встановило: затриманим виявився 43-річний житель села Олешник.

Чоловіка вже затримували правоохоронці за підозрою у збуті особливо небезпечного наркотику - метамфетаміну - серед мешканців громади.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347, ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тобто умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу, хуліганство із використанням зброї, а також - незаконне поводження зі зброєю.

Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо

На Чернігівщині затримано 41-річного кримінального авторитета, який побив та погрожував ножем 70-річному чоловіку, батьку загиблого захисника України.

Євген Устименко

