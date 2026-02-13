На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця
Київ • УНН
На Закарпатті затримали 43-річного чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця у Виноградові. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, але ніхто не постраждав.
Правоохоронці Закарпаття затримали зловмисника, який у ніч на 13 лютого кинув бойову гранату у будинок правоохоронця. Інцидент стався у місті Виноградів: на момент вибуху в будинку перебували дружина, двоє доньок та батьки правоохоронця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Як встановило слідство, зловмисник кинув у будинок бойову гранату. Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку та вікна: рідні правоохоронця не постраждали.
Поліцейські вирахували зловмисника за допомогою камер відеоспостереження і згодом затримали його - він переховувався на горищі приватного будинку. Слідство також встановило: затриманим виявився 43-річний житель села Олешник.
Чоловіка вже затримували правоохоронці за підозрою у збуті особливо небезпечного наркотику - метамфетаміну - серед мешканців громади.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347, ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тобто умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу, хуліганство із використанням зброї, а також - незаконне поводження зі зброєю.
Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
