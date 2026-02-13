На Закарпатье задержан мужчина, бросивший боевую гранату в дом правоохранителя
На Закарпатье задержали 43-летнего мужчину, бросившего боевую гранату в дом правоохранителя в Виноградове. В результате взрыва поврежден фасад дома, но никто не пострадал.
Правоохранители Закарпатья задержали злоумышленника, который в ночь на 13 февраля бросил боевую гранату в дом правоохранителя. Инцидент произошел в городе Виноградов: на момент взрыва в доме находились жена, две дочери и родители правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Как установило следствие, злоумышленник бросил в дом боевую гранату. В результате взрыва поврежден фасад дома и окна: родные правоохранителя не пострадали.
Полицейские вычислили злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения и впоследствии задержали его - он скрывался на чердаке частного дома. Следствие также установило: задержанным оказался 43-летний житель села Олешник.
Мужчину уже задерживали правоохранители по подозрению в сбыте особо опасного наркотика - метамфетамина - среди жителей общины.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 347, ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. То есть умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа, хулиганство с использованием оружия, а также - незаконное обращение с оружием.
Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
