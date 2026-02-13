$42.990.04
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На Закарпатье задержан мужчина, бросивший боевую гранату в дом правоохранителя

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На Закарпатье задержали 43-летнего мужчину, бросившего боевую гранату в дом правоохранителя в Виноградове. В результате взрыва поврежден фасад дома, но никто не пострадал.

На Закарпатье задержан мужчина, бросивший боевую гранату в дом правоохранителя
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители Закарпатья задержали злоумышленника, который в ночь на 13 февраля бросил боевую гранату в дом правоохранителя. Инцидент произошел в городе Виноградов: на момент взрыва в доме находились жена, две дочери и родители правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Как установило следствие, злоумышленник бросил в дом боевую гранату. В результате взрыва поврежден фасад дома и окна: родные правоохранителя не пострадали.

Полицейские вычислили злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения и впоследствии задержали его - он скрывался на чердаке частного дома. Следствие также установило: задержанным оказался 43-летний житель села Олешник.

Мужчину уже задерживали правоохранители по подозрению в сбыте особо опасного наркотика - метамфетамина - среди жителей общины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 347, ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. То есть умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа, хулиганство с использованием оружия, а также - незаконное обращение с оружием.

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним

На Черниговщине задержан 41-летний криминальный авторитет, который избил и угрожал ножом 70-летнему мужчине, отцу погибшего защитника Украины.

Евгений Устименко

