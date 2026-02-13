$42.990.04
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кримінальний авторитет погрожував батькові загиблого воїна, його затримали - поліція

Київ • УНН

Київ • УНН

На Чернігівщині затримано 41-річного кримінального авторитета, який побив та погрожував ножем 70-річному чоловіку, батьку загиблого захисника. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У Чернігівській області затримали кримінального авторитета, який погрожував розправою батькові загиблого воїна-захисника, повідомили у Національній поліції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

12 лютого до поліції звернувся 70-річний житель Ніжина, який повідомив, що в приміщенні продуктового магазину на нього напав невідомий.

"Зловмисник вдарив пенсіонера по голові, а коли потерпілий сказав, що нещодавно поховав загиблого на фронті сина, нападник нецензурно висловлювався в його бік та, тримаючи в руках ніж, став погрожувати розправою", - розповіли у поліції.

Поліцейські негайно відреагували та встановили особу нападника.

"Ним виявився 41-річний місцевий так званий кримінальний авторитет", - повідомили у поліції.

Поліція "за силової підтримки групи оперативного реагування" затримала зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У його помешканні провели санкціонований обшук, під час якого вилучили знаряддя злочину.

За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці08.12.25, 12:51 • 4204 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Обшук
Війна в Україні
Національна поліція України
Чернігівська область