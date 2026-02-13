Кримінальний авторитет погрожував батькові загиблого воїна, його затримали - поліція
Київ • УНН
На Чернігівщині затримано 41-річного кримінального авторитета, який побив та погрожував ножем 70-річному чоловіку, батьку загиблого захисника. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
У Чернігівській області затримали кримінального авторитета, який погрожував розправою батькові загиблого воїна-захисника, повідомили у Національній поліції у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
12 лютого до поліції звернувся 70-річний житель Ніжина, який повідомив, що в приміщенні продуктового магазину на нього напав невідомий.
"Зловмисник вдарив пенсіонера по голові, а коли потерпілий сказав, що нещодавно поховав загиблого на фронті сина, нападник нецензурно висловлювався в його бік та, тримаючи в руках ніж, став погрожувати розправою", - розповіли у поліції.
Поліцейські негайно відреагували та встановили особу нападника.
"Ним виявився 41-річний місцевий так званий кримінальний авторитет", - повідомили у поліції.
Поліція "за силової підтримки групи оперативного реагування" затримала зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У його помешканні провели санкціонований обшук, під час якого вилучили знаряддя злочину.
За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
