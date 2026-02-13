$42.990.04
Криминальный авторитет угрожал отцу погибшего воина, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Черниговской области задержан 41-летний криминальный авторитет, который избил и угрожал ножом 70-летнему мужчине, отцу погибшего защитника. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Криминальный авторитет угрожал отцу погибшего воина, его задержали - полиция

В Черниговской области задержали криминального авторитета, который угрожал расправой отцу погибшего воина-защитника, сообщили в Национальной полиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

12 февраля в полицию обратился 70-летний житель Нежина, который сообщил, что в помещении продуктового магазина на него напал неизвестный.

"Злоумышленник ударил пенсионера по голове, а когда потерпевший сказал, что недавно похоронил погибшего на фронте сына, нападавший нецензурно выражался в его сторону и, держа в руках нож, стал угрожать расправой", - рассказали в полиции.

Полицейские немедленно отреагировали и установили личность нападавшего.

"Им оказался 41-летний местный так называемый криминальный авторитет", - сообщили в полиции.

Полиция "при силовой поддержке группы оперативного реагирования" задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В его жилище провели санкционированный обыск, во время которого изъяли орудие преступления.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Черниговская область