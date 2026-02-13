Криминальный авторитет угрожал отцу погибшего воина, его задержали - полиция
Киев • УНН
В Черниговской области задержан 41-летний криминальный авторитет, который избил и угрожал ножом 70-летнему мужчине, отцу погибшего защитника. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
В Черниговской области задержали криминального авторитета, который угрожал расправой отцу погибшего воина-защитника, сообщили в Национальной полиции в пятницу, пишет УНН.
Детали
12 февраля в полицию обратился 70-летний житель Нежина, который сообщил, что в помещении продуктового магазина на него напал неизвестный.
"Злоумышленник ударил пенсионера по голове, а когда потерпевший сказал, что недавно похоронил погибшего на фронте сына, нападавший нецензурно выражался в его сторону и, держа в руках нож, стал угрожать расправой", - рассказали в полиции.
Полицейские немедленно отреагировали и установили личность нападавшего.
"Им оказался 41-летний местный так называемый криминальный авторитет", - сообщили в полиции.
Полиция "при силовой поддержке группы оперативного реагирования" задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В его жилище провели санкционированный обыск, во время которого изъяли орудие преступления.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
