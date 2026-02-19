$43.290.03
На Буковине неизвестные заблокировали полицейский автомобиль, спецназовец стрелял в воздух - полиция

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В селе Мамалыга во время задержания разыскиваемого мужчины неизвестные заблокировали движение полицейских. Правоохранитель произвел предупредительные выстрелы в воздух, никто не пострадал.

На Буковине неизвестные заблокировали полицейский автомобиль, спецназовец стрелял в воздух - полиция

В Черновицкой области во время разоблачения разыскиваемого за совершение "военного преступления" неизвестные заблокировали движение автомобиля полиции, спецназовец стрелял в воздух, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Сегодня, 19 февраля, в селе Мамалыга во время проведения мероприятий по разоблачению 39-летнего жителя Днестровского района, который находился в розыске за совершение преступления против установленного порядка несения военной службы, неизвестные лица заблокировали движение служебного транспортного средства

- сообщили в полиции.

Также указано, что неизвестные лица "совершили активные действия сопротивления законным требованиям полицейских".

"С целью прекращения противоправных действий и деблокирования движения сотрудник спецподразделения полиции Буковины произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного огнестрельного оружия. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в полиции.

По данному факту руководством ГУНП, как сообщается, "было инициировано проведение служебной проверки". "Также будет дана правовая оценка действиям граждан, которые препятствовали законной деятельности правоохранителей", - говорится в сообщении

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Черновицкая область
Национальная полиция Украины