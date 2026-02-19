На Буковине неизвестные заблокировали полицейский автомобиль, спецназовец стрелял в воздух - полиция
Киев • УНН
В селе Мамалыга во время задержания разыскиваемого мужчины неизвестные заблокировали движение полицейских. Правоохранитель произвел предупредительные выстрелы в воздух, никто не пострадал.
В Черновицкой области во время разоблачения разыскиваемого за совершение "военного преступления" неизвестные заблокировали движение автомобиля полиции, спецназовец стрелял в воздух, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Сегодня, 19 февраля, в селе Мамалыга во время проведения мероприятий по разоблачению 39-летнего жителя Днестровского района, который находился в розыске за совершение преступления против установленного порядка несения военной службы, неизвестные лица заблокировали движение служебного транспортного средства
Также указано, что неизвестные лица "совершили активные действия сопротивления законным требованиям полицейских".
"С целью прекращения противоправных действий и деблокирования движения сотрудник спецподразделения полиции Буковины произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного огнестрельного оружия. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в полиции.
По данному факту руководством ГУНП, как сообщается, "было инициировано проведение служебной проверки". "Также будет дана правовая оценка действиям граждан, которые препятствовали законной деятельности правоохранителей", - говорится в сообщении