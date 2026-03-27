Двох чоловіків у СЗЧ запідозрили у подвійному вбивстві на Харківщині - поліція

На Житомирщині поліція затримала двох дезертирів, які вчинили подвійне вбивство в Харківській області, повідомили у ГУНП в Житомирській та Харківській областях, пише УНН.

Чоловіків, які на початку січня самовільно залишили військову частину зі зброєю в руках, поліцейські розшукали в місті Коростені. 8 березня поліцейські провели їх затримання - повідомили в поліції Житомирщини.

Встановлено, що 38-річний коростенець та 26-річний житель Дніпра приїхали на Житомирщину та переховувалися. Поліцейські для безпечного їх затримання залучили спецпризначенців КОРД та групу оперативного реагування поліції.

Правоохоронці, як вказано, провели обшуки за місцями проживання обох чоловіків у місті Коростені. У результаті вилучили автомат та штурмову гвинтівку з магазинами, а також 174 набої до них. Нині зброю та набої направлено на експертні дослідження.

Затриманим повідомили про підозри за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що обидва підозрюваних раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за розбійні напади, майнові та наркозлочини, один з них був засуджений за замах на вбивство.

Водночас оперативники поліції з'ясували, що "затримані причетні до подвійного вбивства, вчиненого на Харківщині, вказали у поліції Житомирщини". Про це вони проінформували колег, тож харківські поліцейські провели комплекс заходів за місцем проживання жителя Чугуївського району. "У підсобному приміщенні вони виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що господаря вважали безвісти зниклим ще з січня. Другий вбитий – військовослужбовець НГУ, який також самовільно залишив військову частину", - вказали у поліції Житомирщини.

Тіло двох чоловіків із ознаками насильницької смерті виявили правоохоронці на території домоволодіння в одному із сіл Чугуївського району, повідомили у поліції Харківщини.

"Попередньо встановлено, що 29 січня у селі Гусина Поляна двоє чоловіків, які самовільно залишили військову частину зі зброєю, знаходилися у будинку разом із 41-річним господарем та 26-річним місцевим жителем. Під час спільного вживання алкоголю між присутніми виник конфлікт", - розповіли у поліції Харківщини.

За даними поліції, "у подальшому зловмисники вирішили вбити обох чоловіків". "38-річний підозрюваний здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова у 26-річного потерпілого, який загинув на місці. Після цього фігурант зайшов до іншої кімнати та вистрілив у голову 41-річному господарю будинку. Від отриманого поранення чоловік також помер", - сказано у повідомлення.

26 березня слідчі поліції в Харківській області повідомили про підозру двом чоловікам за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

