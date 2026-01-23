$43.170.01
14:53 • 258 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 5504 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 14138 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 35217 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 18802 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 21377 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 29170 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66727 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33894 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31487 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном

Киев • УНН

 • 440 просмотра

В Коростене мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил "коктейль Молотова" в квартиру сожительницы. Женщина получила ожоги дыхательных путей и руки, ее госпитализировали.

В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном

В Коростене мужчина пытался сжечь свою сожительницу, бросив в квартиру "коктейль Молотова", сообщает УНН со ссылкой на информацию правоохранителей. 

Детали

Мужчина 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. После ссоры он ушел и изготовил "коктейль Молотова", который бросил через окно в квартиру женщины. В этот момент в помещении вместе с ней находилась ее 22-летняя дочь с мужем, а также 6-летний сын. 

В Киеве мужчина бросил гранату в хостеле во время конфликта, ему грозит 15 лет тюрьмы14.01.26, 10:47 • 4728 просмотров

Пожар жильцы квартиры потушили собственными силами, однако сожительница нападавшего была госпитализирована с ожогами верхних дыхательных путей и кисти правой руки. 

Нападавшего задержала полиция. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство.

В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили02.01.26, 16:11 • 4286 просмотров

Евгений Царенко

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Коростень