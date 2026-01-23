В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном
Киев • УНН
В Коростене мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил "коктейль Молотова" в квартиру сожительницы. Женщина получила ожоги дыхательных путей и руки, ее госпитализировали.
В Коростене мужчина пытался сжечь свою сожительницу, бросив в квартиру "коктейль Молотова", сообщает УНН со ссылкой на информацию правоохранителей.
Детали
Мужчина 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. После ссоры он ушел и изготовил "коктейль Молотова", который бросил через окно в квартиру женщины. В этот момент в помещении вместе с ней находилась ее 22-летняя дочь с мужем, а также 6-летний сын.
В Киеве мужчина бросил гранату в хостеле во время конфликта, ему грозит 15 лет тюрьмы14.01.26, 10:47 • 4728 просмотров
Пожар жильцы квартиры потушили собственными силами, однако сожительница нападавшего была госпитализирована с ожогами верхних дыхательных путей и кисти правой руки.
Нападавшего задержала полиция. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство.
В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили02.01.26, 16:11 • 4286 просмотров