12:59 • 4874 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 13597 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 34388 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 18450 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 21031 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 28793 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 66352 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33809 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31426 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29554 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
На Житомирщині чоловік кинув "коктейль молотова" у квартиру, де перебувала його співмешканка з малолітнім сином

Київ • УНН

 • 200 перегляди

У Коростені чоловік у стані алкогольного сп'яніння кинув "коктейль молотова" у квартиру співмешканки. Жінка отримала опіки дихальних шляхів та руки, її госпіталізували.

На Житомирщині чоловік кинув "коктейль молотова" у квартиру, де перебувала його співмешканка з малолітнім сином

У Коростені чоловік намагався спалити свою співмешканку, кинувши до квартири "коктейль молотова", повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронців. 

Деталі

Чоловік 1992 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю співмешканкою. Після сварки він пішов та виготовив "коктейль молотова", який кинув через вікно до квартири жінки. В цей момент у приміщенні разом з нею перебувала її 22 річна донька з чоловіком, а також 6-річний син. 

У Києві чоловік кинув гранату в хостелі під час конфлікту, йому загрожує 15 років в'язниці14.01.26, 10:47 • 4728 переглядiв

Пожежу мешканці квартири загасили власними силами, однак співмешканку нападника було госпіталізовано з опіками верхніх дихальних шляхів та кисті правої руки. 

Нападника затримала поліція. Йому пред’явлене обвинувачення у замаху на умисне вбивство.

У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці: його затримали, від вибуху пошкоджено авто02.01.26, 16:11 • 4286 переглядiв

Євген Царенко

