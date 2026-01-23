На Житомирщині чоловік кинув "коктейль молотова" у квартиру, де перебувала його співмешканка з малолітнім сином

У Коростені чоловік намагався спалити свою співмешканку, кинувши до квартири "коктейль молотова", повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронців.

Деталі

Чоловік 1992 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю співмешканкою. Після сварки він пішов та виготовив "коктейль молотова", який кинув через вікно до квартири жінки. В цей момент у приміщенні разом з нею перебувала її 22 річна донька з чоловіком, а також 6-річний син.

Пожежу мешканці квартири загасили власними силами, однак співмешканку нападника було госпіталізовано з опіками верхніх дихальних шляхів та кисті правої руки.

Нападника затримала поліція. Йому пред’явлене обвинувачення у замаху на умисне вбивство.

