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Двое детей среди погибших на воде в Украине всего за сутки

Киев • УНН

 • 996 просмотра

В Коростене и Ямполе утонули три человека, среди которых девятилетний ребенок. За сутки на водоемах Украины зафиксировано четыре смертельных случая.

Двое детей среди погибших на воде в Украине всего за сутки

Четыре человека погибли на водоемах Украины в течение одних суток, среди них - двое детей, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки на водных объектах Украины погибли 4 человека, из них - 2 ребенка

- сообщили в ГСЧС.

Детали

Тело 31-летнего мужчины достали водолазы из реки Уж в Коростене Житомирской области.

По словам очевидцев, он отдыхал с женой на берегу водоема и решил искупаться, но вскоре исчез из поля зрения.

Спасателям на лодке не удалось найти мужчину. Его тело на расстоянии 6 метров от берега и на глубине 2 метров обнаружили водолазы Коростенской городской коммунальной спасательной службы на воде.

А в поселке Ямполь Хмельницкой области утонули бабушка и ее внучка.

Спасатели обнаружили на берегу водоема тело женщины 1962 года рождения, которое из воды достали местные жители. С помощью лодки чрезвычайники обследовали водоем и обнаружили тело девочки 2014 года рождения.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

"Спасатели в очередной раз предостерегают: отдыхать у воды следует только в специально отведенных и обустроенных для этого местах. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!" - подчеркнули в ГСЧС.

В Одесской области в пруду обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних девушек06.06.26, 18:22 • 15230 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Хмельницкая область
Житомирская область
Коростень
Украина