Двое детей среди погибших на воде в Украине всего за сутки
Киев • УНН
В Коростене и Ямполе утонули три человека, среди которых девятилетний ребенок. За сутки на водоемах Украины зафиксировано четыре смертельных случая.
Четыре человека погибли на водоемах Украины в течение одних суток, среди них - двое детей, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки на водных объектах Украины погибли 4 человека, из них - 2 ребенка
Детали
Тело 31-летнего мужчины достали водолазы из реки Уж в Коростене Житомирской области.
По словам очевидцев, он отдыхал с женой на берегу водоема и решил искупаться, но вскоре исчез из поля зрения.
Спасателям на лодке не удалось найти мужчину. Его тело на расстоянии 6 метров от берега и на глубине 2 метров обнаружили водолазы Коростенской городской коммунальной спасательной службы на воде.
А в поселке Ямполь Хмельницкой области утонули бабушка и ее внучка.
Спасатели обнаружили на берегу водоема тело женщины 1962 года рождения, которое из воды достали местные жители. С помощью лодки чрезвычайники обследовали водоем и обнаружили тело девочки 2014 года рождения.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
"Спасатели в очередной раз предостерегают: отдыхать у воды следует только в специально отведенных и обустроенных для этого местах. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!" - подчеркнули в ГСЧС.
В Одесской области в пруду обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних девушек06.06.26, 18:22 • 15230 просмотров