"Укрзализныця" запустит двухэтажный электропоезд из Киева во Львов

"Укрзализныця" запустит еще один поезд, который будет соединять Киев и Львов. С 9 июня на маршрут выйдет скоростной поезд Интерсити+ №741/742. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление УЗ.

Детали

Двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

Обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в Подзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибытие в Киев в 14: 10.

Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать

Поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс-9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам — из Львова в Киев (первый рейс — 10 июня) - говорится в анонсе "Укрзализныци".

Для более удобного доезда, у поезда предусмотрена остановка на станции Подзамче во Львове.



Напомним

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Подпись " и возможностью безналичной оплаты.