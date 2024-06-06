"Укрзалізниця" запустить двоповерховий електропоїзд з Києва до Львова
Київ • УНН
З 9 червня "Укрзалізниця" запускає новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 741/742, що з'єднує Київ і Львів, із зупинками в Коростені та Підзамчі.
"Укрзалізниця" запустить ще один потяг, який сполучатиме Київ та Львів. З 9 червня на маршрут вийде швидкісний поїзд Інтерсіті+ №741/742. Про це пише УНН з посиланням на заяву УЗ.
Деталі
Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.
Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10.
Укрзалізниця запускає "гірський шатл": як він буде курсувати 29.05.24, 20:36 • 21249 переглядiв
Поїзд відправлятиметься щосереди, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та щопонеділка, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 червня)
Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.
Нагадаємо
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із сучасним дизайном та розширеним функціоналом, зокрема верифікацією облікового запису через "Дія.Підпис" та можливістю безготівкової оплати.