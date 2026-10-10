В Житомирской области враг нанес удар по транспортной инфраструктуре, есть пострадавший
Киев • УНН
российский удар вызвал пожар на транспортном объекте в Коростене. Один человек пострадал, возгорание уже ликвидировали.
В результате удара рф по объекту транспортной инфраструктуры в Коростене Житомирской области пострадал один человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
В Житомирской области в результате российского удара по объекту транспортной инфраструктуры в Коростене пострадал 1 человек
В результате атаки возник пожар. Спасатели тушили его в условиях постоянной опасности повторных обстрелов. В настоящее время возгорание ликвидировано.
На месте работали 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС.
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