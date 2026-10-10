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На Житомирщині ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, є постраждалий

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

російський удар спричинив пожежу на транспортному об’єкті в Коростені. Одна людина постраждала, займання вже ліквідували.

На Житомирщині ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, є постраждалий

Внаслідок удару рф по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

На Житомирщині внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури у Коростені постраждала 1 людина

-  ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники гасили її в умовах постійної небезпеки повторних обстрілів. Наразі загоряння ліквідували.

На місці працювали 12 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.

росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути поранені10.10.26, 07:16 • 35230 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Коростень