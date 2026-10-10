На Житомирщині ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, є постраждалий

Внаслідок удару рф по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

На Житомирщині внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури у Коростені постраждала 1 людина - ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники гасили її в умовах постійної небезпеки повторних обстрілів. Наразі загоряння ліквідували.

На місці працювали 12 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.

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