Ексклюзив
17:12 • 33335 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 66220 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 45105 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 105977 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 135280 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 133064 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 54905 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 151987 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62954 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56361 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Конго приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це розширює склад коаліції до 42 країн та Ради Європи.

Конго приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це інформує УНН з посиланням на Офіційний сайт президента України.

Деталі

Зазначається, що про це повідомила представниця уряду Демократичної Республіки Конго Шанталь Шамбу Мвавіта під час зустрічі з радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Герасимчук поінформувала про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей з боку Росії, а також про зусилля України для їх повернення. Зокрема, вона представила ініціативу Президента України Bring Kids Back UA. 

Ми переконані, що лише об’єднавши глобальні зусилля, можна ефективно протидіяти злочинам із викрадення дітей. Росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, документи, нав’язує чужу ідентичність і розкидає по віддалених регіонах. Це спроба стерти національну самобутність цілого покоління. Питання захисту дітей не має кордонів

-  наголосила вона.

Шанталь Шамбу Мвавіта повідомила, що Демократична Республіка Конго починає процедуру приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Таким чином до складу коаліції ввійдуть уже 42 країни та Рада Європи.

Ми поділяємо біль України за її дітей, адже діти Демократичної Республіки Конго страждають від війни вже 30 років

- сказала вона.

Делегація Демократичної Республіки Конго на чолі з Шанталь Шамбу Мвавітою прибула до України з кількаденним візитом. Зокрема, напередодні члени делегації взяли участь у Національному молитовному сніданку.

Довідка

В жовтні 2023 року в Україні запустили офіційний вебсайт проекту Bring Kids Back UA, який спрямований на інформування міжнародної спільноти щодо проблематики депортації українських дітей росією.

"Bring Kids Back UA" – це комплексний план дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

Координацію виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснює Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України.

Нагадаємо

В межах Bring Kids Back UA повернуто дитину, яка роками перебувала в окупації. Вона готується до навчання в українському університеті.

В Україну повернули трьох дітей та молодого хлопця, вивезеного окупантами з Олешківського дитячого будинку-інтернату. Повернення відбулося за посередництва Держави Катар та команди Офісу Омбудсмана України.

Двох хлопців 21 та 22 років повернуто з тимчасово окупованого Криму завдяки ініціативі Президента України "Bring Kids Back UA". Молоді люди зростали в умовах окупації та відчували постійний тиск.

П'ятеро українців, серед яких немовля, врятовані з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них 18-річна дівчина та молода сім'я з немовлям, що жили без електрики та води.

Дві дівчини-підлітки, які три роки перебували в окупації, повернулися до України. Їм погрожували та примушували відвідувати російські школи, але вони зберегли українську ідентичність.

росія масово чинить злочини проти українських дітей: заява Ради з прав людини при МЗС04.06.25, 19:01 • 3588 переглядiв

Віта Зеленецька

