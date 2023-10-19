Депортація українських дітей: в Україні запустили інформаційну платформу Bring Kids Back UA
Київ • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Україні запустили офіційний вебсайт проекту Bring Kids Back UA, який спрямований на інформування міжнародної спільноти щодо проблематики депортації українських дітей росією, передає УНН.
Деталі
Офіційний веб-сайт плану дій “Bring Kids Back UA” розроблений для завдань інформування міжнародної спільноти щодо проблематики депортації українських дітей росією, актуальних статистичних даних та історій дітей, яких вдалося повернути в Україну.
“Bring Kids Back UA” – це комплексний план дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.
Координацію виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснює Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України.
Проект об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх українських дітей, які були незаконно депортовані росією.
Багато іноземних партнерів України вже заявили про свою підтримку і готовність допомагати у напрямку захисту прав наших дітей.
Нагадаємо
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, в 2023 році росіяни планують відправити ще 10 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій в рф для «промивання мізків».