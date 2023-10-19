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Депортация украинских детей: в Украине запустили информационную платформу Bring Kids Back UA

Киев • УНН

 • 189657 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине запустили официальный веб-сайт проекта Bring Kids Back UA, который направлен на информирование международного сообщества по проблематике депортации украинских детей россией, передает УНН.

Депортация украинских детей: в Украине запустили информационную платформу Bring Kids Back UA

Детали

Официальный веб-сайт плана действий “Bring Kids Back UA” разработан для задач информирования международного сообщества по проблематике депортации украинских детей россией, актуальных статистических данных и историй детей, которых удалось вернуть в Украину.

“Bring Kids Back UA” – это комплексный план действий во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского.

Координацию выполнения плана действий Bring Kids Back UA осуществляет Координационный совет по вопросам защиты и безопасности детей при Президенте Украины.

Проект объединяет усилия всех органов власти Украины, других государств, международных и неправительственных организаций ради возвращения на родину всех украинских детей, которые были незаконно депортированы россией.

Многие иностранные партнеры Украины уже заявили о своей поддержке и готовности помогать в направлении защиты прав наших детей.

Напомним

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, в 2023 году россияне планируют отправить еще 10 тысяч детей с временно оккупированных территорий в рф для «промывки мозгов».

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