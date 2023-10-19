росіяни до кінця року вивезуть 10 тисяч дітей з ТОТ в рф - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в цьому році росіяни планують відправити ще 10 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій в рф для «промивання мізків», повідомляє УНН.
Про це Офісу Омбудсмана стало відомо за результатами моніторингу інформаційних інтернет-каналів російської та окупаційної влади на ТОТ.
Цитата
«До кінця року російські загарбники відправлять 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до москви та санкт-Петербурга за маршрутами так званого «культурного просвітництва», - написав Лубінець у Telegram
Доповнення
Речник СБУ Артем Діхтяренко повідомив, що окупанти вербують неповнолітніх, аби ті робили розсилку через заборонені соціальні мережі про мінування тих чи інших установ.