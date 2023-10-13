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У СБУ фіксують випадки вербування росіянами дітей

У СБУ фіксують випадки вербування росіянами дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Окупанти вербують неповнолітніх, аби ті робили розсилку через заборонені соціальні мережі про мінування тих чи інших установ. Про це в ефірі програми "Невідворотне покарання" повідомив речник СБУ Артем Діхтяренко, пише УНН.

Деталі

Речник повідомив, що росіяни залучають дітей до фейкових мінувань. Починаючи з січня 2023 року СБУ отримала і відпрацювала понад 2000 анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень, ТЦ тощо. 

"Для розсилки таких повідомлень спецслужби рф якраз і залучають дітей. Вербують їх через заборонену мережу "Вконтакте", підконтрольні Telegram-канали або ж ігрові інтернет-платформи. Спочатку знайомляться з дітьми, згодом пропонують співпрацю", - зазначив Діхтяренко.

Нагадаємо

Організація Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій на підконтрольну ще дев'ять дітей.

Українські Національні Новини

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