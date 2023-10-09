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Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей

Київ • УНН

 • 398143 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Організація Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій на підконтрольну ще дев'ять дітей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

“До України вдалося повернути дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей – від 5 до 14 років”, - написав Продукін у Telegram.

За його словами, досягнути повернення дітей вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.

Доповнення

5 жовтня УНН повідомляв, що Україні вдалося повернути додому 19 дітей з тимчасово окупованих територій.

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