Ще 19 українських дітей вдалось повернути з окупованих територій

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«19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну. Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі», - написав Кулеба.



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