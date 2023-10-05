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Еще 19 украинских детей удалось вернуть с оккупированных территорий.

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. Украине удалось вернуть домой 19 детей с временно оккупированных территорий, сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба в соцсетях, передает УНН.

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«19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии. Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину. Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше», - написал Кулеба.


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