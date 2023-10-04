До безпечних регіонів України переміщено понад 850 дітей - Мінреінтеграції

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Зокрема, з 34 населених пунктів Донеччини, як повідомляється, до безпечних регіонів було евакуйовано 524 дитини з супровідниками.

Також вказано, що на Харківщині цього року у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками було проведено дві обов’язкові евакуації. Тож, у квітні-травні із 17 населених пунктів Куп’янського району було евакуйовано 79 дітей. Окрім того, у липні-серпні з міста Вовчанськ та 9 сіл Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району було переміщено 194 дитини, повідомили у міністерстві.

У серпні-вересні з селища міського типу Степногірськ Василівського району та 4 населених пунктів Пологівського району Запорізької області, як зазначається, було евакуйовано 59 дітей із супроводжуючими особами.

У міністерстві нагадали, що йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Така евакуація була оголошена з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у зв’язку з безпековою ситуацією.

Такі рішення були ухвалені обласними військовими адміністраціями за погодженням з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану з метою захисту дітей.

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