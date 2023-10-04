В безопасные регионы Украины перемещено более 850 детей - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С апреля в рамках принудительной эвакуации в безопасные регионы Украины переместили 856 детей, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
В частности, из 34 населенных пунктов Донецкой области, как сообщается, в безопасные регионы было эвакуировано 524 ребенка с сопровождающими.
Также указано, что в Харьковской области в этом году принудительно детей с их родителями было проведено две обязательные эвакуации. В частности, в апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района было эвакуировано 79 детей. Кроме того, в июле-августе из города Волчанск и 9 сел Волчанской городской территориальной громады Чугуевского района было перемещено 194 ребенка, сообщили в министерстве.
В августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и 4 населенных пунктов Пологовского района Запорожской области, как отмечается, было эвакуировано 59 детей с сопровождающими лицами.
В министерстве напомнили, что речь идет об обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями. Такая эвакуация была объявлена из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей в связи с ситуацией с безопасностью.
Такие решения были приняты областными военными администрациями по согласованию с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения с целью защиты детей.
Напомним
В Украине изменены периоды выплат помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – будет дважды в месяц.