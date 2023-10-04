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В безопасные регионы Украины перемещено более 850 детей - Минреинтеграции

В безопасные регионы Украины перемещено более 850 детей - Минреинтеграции

Киев • УНН

 • 485316 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. С апреля в рамках принудительной эвакуации в безопасные регионы Украины переместили 856 детей, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

В частности, из 34 населенных пунктов Донецкой области, как сообщается, в безопасные регионы было эвакуировано 524 ребенка с сопровождающими.

Также указано, что в Харьковской области в этом году принудительно детей с их родителями было проведено две обязательные эвакуации. В частности, в апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района было эвакуировано 79 детей. Кроме того, в июле-августе из города Волчанск и 9 сел Волчанской городской территориальной громады Чугуевского района было перемещено 194 ребенка, сообщили в министерстве.

В августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и 4 населенных пунктов Пологовского района Запорожской области, как отмечается, было эвакуировано 59 детей с сопровождающими лицами.

В министерстве напомнили, что речь идет об обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями. Такая эвакуация была объявлена из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей в связи с ситуацией с безопасностью.

Такие решения были приняты областными военными администрациями по согласованию с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения с целью защиты детей.

Напомним

В Украине изменены периоды выплат помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – будет дважды в месяц.

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