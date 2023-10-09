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Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 9 детей

Киев • УНН

 • 398142 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Организация Save Ukraine вернула с временно оккупированных территорий на подконтрольную еще девять детей, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

“В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях. Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пять девочек и четыре мальчика. Возраст детей – от 5 до 14 лет”, - написал Продуцин в Telegram.

По его словам, достичь возвращения детей удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего с начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонщины.

Дополнение

5 октября УНН сообщал, что Украине удалось вернуть домой 19 детей с временно оккупированных территорий.

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