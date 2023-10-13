В СБУ фиксируют случаи вербовки россиянами детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Оккупанты вербуют несовершеннолетних, чтобы те делали рассылку через запрещенные социальные сети о минировании тех или иных учреждений. Об этом в эфире программы "Неотвратимое наказание" сообщил представитель СБУ Артем Дихтяренко, пишет УНН.
Детали
Спикер сообщил, что россияне привлекают детей к фейковым минированиям. Начиная с января 2023 года СБУ получила и отработала более 2000 анонимных угроз о подрыве госучреждений, школ, больниц, ТЦ и тому подобное.
"Для рассылки таких сообщений спецслужбы рф как раз и привлекают детей. Вербуют их через запрещенную сеть "Вконтакте", подконтрольные Telegram-каналы или игровые интернет-платформы. Сначала знакомятся с детьми, впоследствии предлагают сотрудничество", - отметил Дихтяренко.
Напомним
Организация Save Ukraine вернула с временно оккупированных территорий на подконтрольную еще девять детей.