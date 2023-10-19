россияне до конца года вывезут 10 тысяч детей с ВОТ в рф - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в этом году россияне планируют отправить еще 10 тысяч детей с временно оккупированных территорий в рф для «промывки мозгов», сообщает УНН.
Об этом Офису Омбудсмена стало известно по результатам мониторинга информационных интернет-каналов российской и оккупационной власти на ВОТ.
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«До конца года российские захватчики отправят 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в москву и санкт-Петербург по маршрутам так называемого «культурного просвещения», - написал Лубинец в Telegram
Дополнение
Представитель СБУ Артем Дихтяренко сообщил, что оккупанты вербуют несовершеннолетних, чтобы те делали рассылку через запрещенные социальные сети о минировании тех или иных учреждений.