россияне до конца года вывезут 10 тысяч детей с ВОТ в рф - омбудсмен

Об этом Офису Омбудсмена стало известно по результатам мониторинга информационных интернет-каналов российской и оккупационной власти на ВОТ.

Цитата

«До конца года российские захватчики отправят 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в москву и санкт-Петербург по маршрутам так называемого «культурного просвещения», - написал Лубинец в Telegram

Дополнение

Представитель СБУ Артем Дихтяренко сообщил, что оккупанты вербуют несовершеннолетних, чтобы те делали рассылку через запрещенные социальные сети о минировании тех или иных учреждений.