Немовля та ще четверо українців врятовані з окупації: історії виживання та повернення
Київ • УНН
П'ятеро українців, серед яких немовля, врятовані з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них 18-річна дівчина та молода сім'я з немовлям, що жили без електрики та води.
У межах державної ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося визволити п’ятьох наших громадян. Серед них – немовля, яке разом із батьками жило в умовах повної відсутності безпеки.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
Деталі
Україна продовжує виконувати стратегічне завдання – повернути всіх дітей із тимчасово окупованих територій. Цього разу в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще п’ятьох громадян: чотирьох молодих людей та немовля.
Серед звільнених – 18-річна дівчина, яка провела своє дитинство та юність під окупацією. Постійний тиск, страх і відсутність свободи стали для неї щоденними реаліями. Єдиною опорою залишалася тітка з Києва, яка весь цей час чекала на племінницю у вільній Україні.
Ще одна зворушлива історія – молода сім’я з немовлям. Їхні дні минали без електрики, води й відчуття безпеки. Попри ризики, вони зважилися на відчайдушний крок – втечу з окупованої території. Разом із ними вдалося вивезти й брата голови сім’ї.
Ми виконуємо завдання президента – повернути всіх наших дітей
Ці історії – символ незламності та надії. Вони доводять: навіть у найтемніших обставинах є шанс на порятунок і нове життя на вільній землі.
Нагадаємо
20 серпня до України повернулося ще понад 10 дітей, викрадених росією. Загалом вже повернуто 1509 дітей, ідентифіковано 20 тисяч дітей, що перебувають на території ворога.