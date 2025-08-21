Немовля та ще четверо українців врятовані з окупації: історії виживання та повернення

$41.380.02
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 16525 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 45031 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 125890 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 61917 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 105805 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 272771 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85150 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78608 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71259 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку 20 серпня, 23:57
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW 21 серпня, 00:59
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку 01:48
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома 04:21
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА 05:21
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя 20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці 20 серпня, 11:22
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 125881 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?! 20 серпня, 09:29
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 105800 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин 20 серпня, 08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа 19 серпня, 12:13
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 253592 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Львів
Європа
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні 20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором 20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа 20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія" 20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу 20 серпня, 08:11
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Нафта
Шахед-136

Немовля та ще четверо українців врятовані з окупації: історії виживання та повернення

Київ • УНН

 • 300 перегляди

П'ятеро українців, серед яких немовля, врятовані з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них 18-річна дівчина та молода сім'я з немовлям, що жили без електрики та води.

Немовля та ще четверо українців врятовані з окупації: історії виживання та повернення

У межах державної ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося визволити п’ятьох наших громадян. Серед них – немовля, яке разом із батьками жило в умовах повної відсутності безпеки.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

Україна продовжує виконувати стратегічне завдання – повернути всіх дітей із тимчасово окупованих територій. Цього разу в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще п’ятьох громадян: чотирьох молодих людей та немовля.

Серед звільнених – 18-річна дівчина, яка провела своє дитинство та юність під окупацією. Постійний тиск, страх і відсутність свободи стали для неї щоденними реаліями. Єдиною опорою залишалася тітка з Києва, яка весь цей час чекала на племінницю у вільній Україні.

Ще одна зворушлива історія – молода сім’я з немовлям. Їхні дні минали без електрики, води й відчуття безпеки. Попри ризики, вони зважилися на відчайдушний крок – втечу з окупованої території. Разом із ними вдалося вивезти й брата голови сім’ї.

Ми виконуємо завдання президента – повернути всіх наших дітей

- наголосив Єрмак в, подякувавши Українській мережі за права дитини та міжнародним партнерам за сприяння.

Ці історії – символ незламності та надії. Вони доводять: навіть у найтемніших обставинах є шанс на порятунок і нове життя на вільній землі.

Нагадаємо

20 серпня до України повернулося ще понад 10 дітей, викрадених росією. Загалом вже повернуто 1509 дітей, ідентифіковано 20 тисяч дітей, що перебувають на території ворога.

Степан Гафтко

