Ексклюзив
11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
До України повернуть ще понад 10 викрадених росією дітей

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Сьогодні до України повернеться ще понад 10 дітей, викрадених росією. Загалом вже повернуто 1509 дітей, ідентифіковано 20 тисяч дітей, що перебувають на території ворога.

До України повернуть ще понад 10 викрадених росією дітей

Сьогодні до України повернеться ще понад 10 викрадених росією дітей. Офіційно до України вдалося повернути 1509 дітей, яких незаконно вивезла росія, повідомила докторка філософії в галузі міжнародного права, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Сьогодні повернеться ще одна велика група дітей, цю цифру поки не можу назвати, але це більше 10, тому ця статистика у 1509 дітей збільшиться. Це заслуга ініціатива Bring Kids Back UA, неурядових та громадських організацій та міжнародної коаліції. Ми дуже сподіваємось, що темпи повернення дітей будуть лише наростати

- сказала Катерина Рашевська.

За її словами, наразі вдалося ідентифікувати лише 20 тисяч дітей, які досі перебувають на території ворога.

Доповнення

Дві дівчини-підлітки, які три роки перебували в окупації, повернулися до України. Їм погрожували та примушували відвідувати російські школи, але вони зберегли українську ідентичність.

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь пропонують законопроєкт про визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму. Це пов'язано з системним викраденням українських дітей під час війни, що загрожує їхній українській ідентичності.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Дитина
Білорусь
Ліндсі Грем
Джон Корнин
Сполучені Штати Америки
Україна