До України повернуть ще понад 10 викрадених росією дітей
Київ • УНН
Сьогодні до України повернеться ще понад 10 викрадених росією дітей. Офіційно до України вдалося повернути 1509 дітей, яких незаконно вивезла росія, повідомила докторка філософії в галузі міжнародного права, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.
Сьогодні повернеться ще одна велика група дітей, цю цифру поки не можу назвати, але це більше 10, тому ця статистика у 1509 дітей збільшиться. Це заслуга ініціатива Bring Kids Back UA, неурядових та громадських організацій та міжнародної коаліції. Ми дуже сподіваємось, що темпи повернення дітей будуть лише наростати
За її словами, наразі вдалося ідентифікувати лише 20 тисяч дітей, які досі перебувають на території ворога.
Доповнення
Дві дівчини-підлітки, які три роки перебували в окупації, повернулися до України. Їм погрожували та примушували відвідувати російські школи, але вони зберегли українську ідентичність.
Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь пропонують законопроєкт про визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму. Це пов'язано з системним викраденням українських дітей під час війни, що загрожує їхній українській ідентичності.