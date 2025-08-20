$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 8198 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 10706 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 20562 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 85537 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 35293 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 36295 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 36114 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 157585 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 136259 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 120453 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
В Украину вернут еще более 10 похищенных россией детей

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Сегодня в Украину вернется еще более 10 детей, похищенных россией. Всего уже возвращено 1509 детей, идентифицировано 20 тысяч детей, находящихся на территории врага.

В Украину вернут еще более 10 похищенных россией детей

Сегодня в Украину вернутся еще более 10 похищенных Россией детей. Официально в Украину удалось вернуть 1509 детей, которых незаконно вывезла Россия, сообщила доктор философии в области международного права, эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

Сегодня вернется еще одна большая группа детей, эту цифру пока не могу назвать, но это более 10, поэтому эта статистика в 1509 детей увеличится. Это заслуга инициативы Bring Kids Back UA, неправительственных и общественных организаций и международной коалиции. Мы очень надеемся, что темпы возвращения детей будут только нарастать

- сказала Екатерина Рашевская.

По ее словам, сейчас удалось идентифицировать только 20 тысяч детей, которые до сих пор находятся на территории врага.

Дополнение

Две девочки-подростка, которые три года находились в оккупации, вернулись в Украину. Им угрожали и принуждали посещать российские школы, но они сохранили украинскую идентичность.

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предлагают законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма. Это связано с системным похищением украинских детей во время войны, что угрожает их украинской идентичности.

Павел Зинченко

