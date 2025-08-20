В Украину вернут еще более 10 похищенных россией детей
Сегодня в Украину вернется еще более 10 детей, похищенных россией. Всего уже возвращено 1509 детей, идентифицировано 20 тысяч детей, находящихся на территории врага.
Сегодня в Украину вернутся еще более 10 похищенных Россией детей. Официально в Украину удалось вернуть 1509 детей, которых незаконно вывезла Россия, сообщила доктор философии в области международного права, эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.
Сегодня вернется еще одна большая группа детей, эту цифру пока не могу назвать, но это более 10, поэтому эта статистика в 1509 детей увеличится. Это заслуга инициативы Bring Kids Back UA, неправительственных и общественных организаций и международной коалиции. Мы очень надеемся, что темпы возвращения детей будут только нарастать
По ее словам, сейчас удалось идентифицировать только 20 тысяч детей, которые до сих пор находятся на территории врага.
Дополнение
Две девочки-подростка, которые три года находились в оккупации, вернулись в Украину. Им угрожали и принуждали посещать российские школы, но они сохранили украинскую идентичность.
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предлагают законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма. Это связано с системным похищением украинских детей во время войны, что угрожает их украинской идентичности.