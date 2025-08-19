Україна повернула додому двох дівчат, які три роки жили в окупації
Київ • УНН
Дві дівчини-підлітки, які три роки перебували в окупації, повернулися до України. Їм погрожували та примушували відвідувати російські школи, але вони зберегли українську ідентичність.
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які протягом трьох років жили в окупації. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
Деталі
За його словами, на дівчат постійно чинився психологічний тиск: їм погрожували, обшукували, а також примушували відвідувати російські школи. Попри це, вони змогли зберегти українську ідентичність, навчалися онлайн у школах України, ухилялися від нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право залишатися собою.
Нині дівчата в безпеці, поруч із рідними, отримують психологічну та соціальну підтримку. Єрмак подякував Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку.
"Виконуємо завдання Президента – повернути всіх дітей", – підкреслив він.
Ця історія стала символом наполегливості та надії, демонструючи, що навіть у найскладніших умовах українська ідентичність залишається незламною.
Нагадаємо
Напередодні 12 дітей, які роками жили під російською окупацією, переїхали на підконтрольні Україні території за ініціативою Bring Kids Back UA. Деякі з них були свідками жорстоких катувань рідних або самі стикалися з приниженням.