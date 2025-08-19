$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 14281 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 15595 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 17046 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 17445 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18431 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 74290 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 61114 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 75873 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 94590 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Україна повернула додому двох дівчат, які три роки жили в окупації

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Дві дівчини-підлітки, які три роки перебували в окупації, повернулися до України. Їм погрожували та примушували відвідувати російські школи, але вони зберегли українську ідентичність.

Україна повернула додому двох дівчат, які три роки жили в окупації

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які протягом трьох років жили в окупації. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

За його словами, на дівчат постійно чинився психологічний тиск: їм погрожували, обшукували, а також примушували відвідувати російські школи. Попри це, вони змогли зберегти українську ідентичність, навчалися онлайн у школах України, ухилялися від нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право залишатися собою.

Нині дівчата в безпеці, поруч із рідними, отримують психологічну та соціальну підтримку. Єрмак подякував Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку.

"Виконуємо завдання Президента – повернути всіх дітей", – підкреслив він.

Ця історія стала символом наполегливості та надії, демонструючи, що навіть у найскладніших умовах українська ідентичність залишається незламною.

Нагадаємо

Напередодні 12 дітей, які роками жили під російською окупацією, переїхали на підконтрольні Україні території за ініціативою Bring Kids Back UA. Деякі з них були свідками жорстоких катувань рідних або самі стикалися з приниженням.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Дитина
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна