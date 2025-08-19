$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 16121 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 17047 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 18412 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 18413 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 18866 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 79010 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 63848 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 78445 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 97099 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина вернула домой двух девушек, которые три года жили в оккупации

Киев • УНН

 770 просмотра

Две девушки-подростка, которые три года находились в оккупации, вернулись в Украину. Им угрожали и принуждали посещать российские школы, но они сохранили украинскую идентичность.

Украина вернула домой двух девушек, которые три года жили в оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти двух девочек-подростков, которые в течение трех лет жили в оккупации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

По его словам, на девушек постоянно оказывалось психологическое давление: им угрожали, обыскивали, а также принуждали посещать российские школы. Несмотря на это, они смогли сохранить украинскую идентичность, учились онлайн в школах Украины, уклонялись от навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право оставаться собой.

Сейчас девушки в безопасности, рядом с родными, получают психологическую и социальную поддержку. Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в спасении.

"Выполняем задание Президента – вернуть всех детей", – подчеркнул он.

Эта история стала символом настойчивости и надежды, демонстрируя, что даже в самых сложных условиях украинская идентичность остается несокрушимой.

Напомним

Накануне 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией, переехали на подконтрольные Украине территории по инициативе Bring Kids Back UA. Некоторые из них были свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением.

Степан Гафтко

Украина