Украина вернула домой двух девушек, которые три года жили в оккупации
Киев • УНН
Две девушки-подростка, которые три года находились в оккупации, вернулись в Украину. Им угрожали и принуждали посещать российские школы, но они сохранили украинскую идентичность.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти двух девочек-подростков, которые в течение трех лет жили в оккупации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Детали
По его словам, на девушек постоянно оказывалось психологическое давление: им угрожали, обыскивали, а также принуждали посещать российские школы. Несмотря на это, они смогли сохранить украинскую идентичность, учились онлайн в школах Украины, уклонялись от навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право оставаться собой.
Сейчас девушки в безопасности, рядом с родными, получают психологическую и социальную поддержку. Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в спасении.
"Выполняем задание Президента – вернуть всех детей", – подчеркнул он.
Эта история стала символом настойчивости и надежды, демонстрируя, что даже в самых сложных условиях украинская идентичность остается несокрушимой.
Напомним
Накануне 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией, переехали на подконтрольные Украине территории по инициативе Bring Kids Back UA. Некоторые из них были свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением.