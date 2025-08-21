Младенец и еще четверо украинцев спасены из оккупации: истории выживания и возвращения
Киев • УНН
Пятеро украинцев, среди которых младенец, спасены с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них 18-летняя девушка и молодая семья с младенцем, жившие без электричества и воды.
В рамках государственной инициативы Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось освободить пятерых наших граждан. Среди них – младенец, который вместе с родителями жил в условиях полного отсутствия безопасности.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Детали
Украина продолжает выполнять стратегическую задачу – вернуть всех детей с временно оккупированных территорий. На этот раз в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти еще пятерых граждан: четырех молодых людей и младенца.
Среди освобожденных – 18-летняя девушка, которая провела свое детство и юность под оккупацией. Постоянное давление, страх и отсутствие свободы стали для нее ежедневными реалиями. Единственной опорой оставалась тетя из Киева, которая все это время ждала племянницу в свободной Украине.
Еще одна трогательная история – молодая семья с младенцем. Их дни проходили без электричества, воды и ощущения безопасности. Несмотря на риски, они решились на отчаянный шаг – бегство с оккупированной территории. Вместе с ними удалось вывезти и брата главы семьи.
Мы выполняем задачу президента – вернуть всех наших детей
Эти истории – символ несокрушимости и надежды. Они доказывают: даже в самых темных обстоятельствах есть шанс на спасение и новую жизнь на свободной земле.
Напомним
20 августа в Украину вернулось еще более 10 детей, похищенных россией. Всего уже возвращено 1509 детей, идентифицировано 20 тысяч детей, находящихся на территории врага.