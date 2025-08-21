Младенец и еще четверо украинцев спасены из оккупации: истории выживания и возвращения

$41.380.02
48.170.16
ukenru
06:16 • 9126 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 16546 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 45045 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 125914 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 61925 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 105821 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 272785 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 85151 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78610 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71261 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
44%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 12592 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 32825 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке01:48 • 37813 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 34851 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 17893 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 55921 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 125969 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 105861 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 272828 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 253630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мукачево
Львов
Европа
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 34119 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 31050 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 32007 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 60814 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 71230 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

Младенец и еще четверо украинцев спасены из оккупации: истории выживания и возвращения

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Пятеро украинцев, среди которых младенец, спасены с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них 18-летняя девушка и молодая семья с младенцем, жившие без электричества и воды.

Младенец и еще четверо украинцев спасены из оккупации: истории выживания и возвращения

В рамках государственной инициативы Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось освободить пятерых наших граждан. Среди них – младенец, который вместе с родителями жил в условиях полного отсутствия безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

Украина продолжает выполнять стратегическую задачу – вернуть всех детей с временно оккупированных территорий. На этот раз в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти еще пятерых граждан: четырех молодых людей и младенца.

Среди освобожденных – 18-летняя девушка, которая провела свое детство и юность под оккупацией. Постоянное давление, страх и отсутствие свободы стали для нее ежедневными реалиями. Единственной опорой оставалась тетя из Киева, которая все это время ждала племянницу в свободной Украине.

Еще одна трогательная история – молодая семья с младенцем. Их дни проходили без электричества, воды и ощущения безопасности. Несмотря на риски, они решились на отчаянный шаг – бегство с оккупированной территории. Вместе с ними удалось вывезти и брата главы семьи.

Мы выполняем задачу президента – вернуть всех наших детей

- подчеркнул Ермак, поблагодарив Украинскую сеть за права ребенка и международных партнеров за содействие.

Эти истории – символ несокрушимости и надежды. Они доказывают: даже в самых темных обстоятельствах есть шанс на спасение и новую жизнь на свободной земле.

Напомним

20 августа в Украину вернулось еще более 10 детей, похищенных россией. Всего уже возвращено 1509 детей, идентифицировано 20 тысяч детей, находящихся на территории врага.

Степан Гафтко

Общество
Ребенок
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина
Киев