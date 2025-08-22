Зростали в умовах приниження: з окупованого Криму евакуювали двох українських громадян віком 21 та 22 роки
Київ • УНН
Двох хлопців 21 та 22 років повернуто з тимчасово окупованого Криму завдяки ініціативі Президента України "Bring Kids Back UA". Молоді люди зростали в умовах окупації та відчували постійний тиск.
Двох хлопців було повернуто з території окупованого Криму завдяки ініціативі Президента України "Bring Kids Back UA". Передає УНН з посиланням на керівника Офісу Президента України.
Деталі
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох наших громадян із тимчасово окупованого Криму – хлопців 21 та 22 років, повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України.
Вони зростали в умовах окупації, відчували постійний тиск і приниження.
Вказується, що молоді люди тривалий час не мали можливості виїхати, але тепер, – нарешті вони вдома, у вільній Україні.
Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє.
Нагадаємо
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA до підконтрольних Україні територій переїхали 12 дітей, які до цього роками жили під російською окупацією.
Офіційно до України вдалося повернути 1509 дітей, яких незаконно вивезла росія.