Зростали в умовах приниження: з окупованого Криму евакуювали двох українських громадян віком 21 та 22 роки

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Двох хлопців 21 та 22 років повернуто з тимчасово окупованого Криму завдяки ініціативі Президента України "Bring Kids Back UA". Молоді люди зростали в умовах окупації та відчували постійний тиск.

Зростали в умовах приниження: з окупованого Криму евакуювали двох українських громадян віком 21 та 22 роки

Двох хлопців було повернуто з території окупованого Криму завдяки ініціативі Президента України "Bring Kids Back UA". Передає УНН з посиланням на керівника Офісу Президента України.

Деталі

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох наших громадян із тимчасово окупованого Криму – хлопців 21 та 22 років, повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України.

Вони зростали в умовах окупації, відчували постійний тиск і приниження.

- ідеться у дописі Єрмака.

Вказується, що молоді люди тривалий час не мали можливості виїхати, але тепер, – нарешті вони вдома, у вільній Україні.

 Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє.

- доповнив Єрмак.

Нагадаємо

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA до підконтрольних Україні територій переїхали 12 дітей, які до цього роками жили під російською окупацією. 

Офіційно до України вдалося повернути 1509 дітей, яких незаконно вивезла росія.

Ігор Тележніков

СуспільствоНовини Світу
Володимир Путін
Дитина
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Крим
Володимир Зеленський
Україна