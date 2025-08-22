$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 7366 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 8074 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 7364 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
14:30 • 9740 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
13:07 • 12069 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
12:16 • 10515 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 16466 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18052 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12652 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13515 просмотра
22 августа, 08:26

Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Росли в условиях унижения: из оккупированного Крыма эвакуировали двух украинских граждан в возрасте 21 и 22 лет

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Двое парней 21 и 22 лет возвращены из временно оккупированного Крыма благодаря инициативе Президента Украины "Bring Kids Back UA". Молодые люди росли в условиях оккупации и испытывали постоянное давление.

Росли в условиях унижения: из оккупированного Крыма эвакуировали двух украинских граждан в возрасте 21 и 22 лет

Двое парней были возвращены с территории оккупированного Крыма благодаря инициативе Президента Украины "Bring Kids Back UA". Передает УНН со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины.

Детали

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще двух наших граждан из временно оккупированного Крыма – парней 21 и 22 лет, сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины.

Они росли в условиях оккупации, испытывали постоянное давление и унижение.

- говорится в сообщении Ермака.

Указывается, что молодые люди долгое время не имели возможности выехать, но теперь – наконец они дома, в свободной Украине.

Вместе с родными. И с правом на собственное будущее.

- дополнил Ермак.

Напомним

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA на подконтрольные Украине территории переехали 12 детей, которые до этого годами жили под российской оккупацией.

Официально в Украину удалось вернуть 1509 детей, которых незаконно вывезла Россия.

Игорь Тележников

ОбществоНовости Мира
Владимир Путин
Ребенок
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Крым
Владимир Зеленский
Украина