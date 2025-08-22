Росли в условиях унижения: из оккупированного Крыма эвакуировали двух украинских граждан в возрасте 21 и 22 лет
Киев • УНН
Двое парней 21 и 22 лет возвращены из временно оккупированного Крыма благодаря инициативе Президента Украины "Bring Kids Back UA". Молодые люди росли в условиях оккупации и испытывали постоянное давление.
Детали
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще двух наших граждан из временно оккупированного Крыма – парней 21 и 22 лет, сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины.
Они росли в условиях оккупации, испытывали постоянное давление и унижение.
Указывается, что молодые люди долгое время не имели возможности выехать, но теперь – наконец они дома, в свободной Украине.
Вместе с родными. И с правом на собственное будущее.
Напомним
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA на подконтрольные Украине территории переехали 12 детей, которые до этого годами жили под российской оккупацией.
Официально в Украину удалось вернуть 1509 детей, которых незаконно вывезла Россия.