12:39 • 10076 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18086 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31650 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51074 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17931 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36836 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29082 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25020 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34840 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54957 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Підкорюватимуть п’єдестали на дорослих змаганнях: дитяча збірна України з карате, під егідою Василя Костюка, вразила на Polish Open 2025

Київ • УНН

 • 852 перегляди

11-12 жовтня у місті Бєльско-Бяла (Польща) відбувся відкритий міжнародний турнір Polish Open 2025, який зібрав понад 2700 атлетів із 33 країн світу.

Підкорюватимуть п’єдестали на дорослих змаганнях: дитяча збірна України з карате, під егідою Василя Костюка, вразила на Polish Open 2025

Україна виступила блискуче, виборовши 167 медалей (48 золотих, 39 срібних і 80 бронзових). Вона впевнено посіла перше місце у загальному заліку, залишивши позаду Польщу (15, 18, 25) та Данію (5, 5, 15).

Особливою подією турніру став дебют дитячої національної збірної України з карате, яка вперше вийшла на міжнародну арену в офіційному статусі збірної команди. Її створення та участь у змаганні стали можливими завдяки повному фінансуванню з фонду розвитку дитячого спорту підприємця та мецената Василя Костюка.

"Назва "резервна збірна" для дитячої команди України з карате виправдовує себе на 200%. Через кілька років ці діти підкорюватимуть п’єдестали дорослого спорту", - підкреслив головний тренер дитячої збірної з карате Олег Ястребов.

За його словами, перший офіційний виїзд у складі 22 юних атлетів став надзвичайно успішним: половина команди піднялась на п’єдестали, здобувши 11 медалей, серед яких 4 - золоті.

"Аналогів функціонування дитячих збірних із карате в Європі наразі немає. Ми - перші на європейському континенті, хто вибудовує системну підготовку майбутніх чемпіонів, мотивуючи дітей 10-13 років", - підкреслив тренер.

Українська федерація карате та команда Василя Костюка продовжують розвивати ініціативу підтримки дитячого спорту. Наступним етапом для юних каратистів стане Юнацька ліга, що відбудеться 4-7 грудня у Венеції. Там команда планує підтвердити свій статус лідерів і здобути нові перемоги для України.

Лілія Подоляк

