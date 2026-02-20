Ентоні Джошуа повертається на ринг і може битися з Тайсон Ф’юрі наприкінці року

$43.270.03
50.920.34
ukenru
13:29 • 630 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 2472 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 5318 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 15923 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 7306 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
07:56 • 16851 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 47813 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81099 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50493 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 85781 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.5м/с
60%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 25620 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 27785 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD07:52 • 14508 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 22126 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 7982 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 666 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 8340 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 15923 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 51079 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 85781 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Одеса
Село
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 366 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 22341 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 28000 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 25825 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 25210 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ентоні Джошуа повертається на ринг і може битися з Тайсон Ф’юрі наприкінці року

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Британський боксер Ентоні Джошуа планує повернутися на ринг влітку після загибелі двох його близьких друзів у грудні. Промоутер Едді Гірн повідомив, що боксер повернеться до тренувального табору найближчими тижнями.

Ентоні Джошуа повертається на ринг і може битися з Тайсон Ф’юрі наприкінці року

Легендарний британський боксер, колишній суперник Олександра Усика Ентоні Джошуа готується до повернення у ринг після трагедії, яка сталася у грудні минулого року. Тоді у ДТП в Нігерії загинули двоє його близьких друзів та членів його команди — Сіна Гамі та Латіф "Латц" Айоделе. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

Отож, промоутер Джошуа Едді Гірн повідомив, що боксер планує повернення у тренувальний табір найближчими тижнями, а потенційно на ринг може повернутися вже цього літа.

Він не буде битися з Тайсоном Ф’юрі наступним. Я вірю, що він повернеться наприкінці літа, але фізично поки не готовий до тренувального табору. Ми розглядаємо варіанти, щоб повернути його у ринг у липні, але остаточно зрозуміємо це, коли він повернеться до табору 

— сказав Гірн.

Боксер вперше після аварії подякував шанувальникам за підтримку та пообіцяв здійснити мрії померлих друзів.

Навіть якщо їх тут немає фізично, я знаю, що духовно вони будуть мені допомагати. Мене витягне не тільки фізична сила; потрібно багато чого. Багато сили я черпатиму з вищої сили, тому я обов’язково буду молитися і допомагатиму їм здійснити мрії для їхніх родин 

— заявив Джошуа.

Зрештою, за словами Гірна, потенційний бій з Тайсоном Ф’юрі може відбутися наприкінці року або на початку 2027-го.

Нагадаємо

Ентоні Джошуа здобув 29-ту перемогу в кар'єрі, нокаутувавши ютубера Джейка Пола в шостому раунді. 

Станіслав Кармазін

Спорт
Дорожньо-транспортна пригода
Тайсон Ф'юрі
Блогери
Нігерія
Олександр Усик