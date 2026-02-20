Ентоні Джошуа повертається на ринг і може битися з Тайсон Ф’юрі наприкінці року

Легендарний британський боксер, колишній суперник Олександра Усика Ентоні Джошуа готується до повернення у ринг після трагедії, яка сталася у грудні минулого року. Тоді у ДТП в Нігерії загинули двоє його близьких друзів та членів його команди — Сіна Гамі та Латіф "Латц" Айоделе. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

Отож, промоутер Джошуа Едді Гірн повідомив, що боксер планує повернення у тренувальний табір найближчими тижнями, а потенційно на ринг може повернутися вже цього літа.

Він не буде битися з Тайсоном Ф’юрі наступним. Я вірю, що він повернеться наприкінці літа, але фізично поки не готовий до тренувального табору. Ми розглядаємо варіанти, щоб повернути його у ринг у липні, але остаточно зрозуміємо це, коли він повернеться до табору

Боксер вперше після аварії подякував шанувальникам за підтримку та пообіцяв здійснити мрії померлих друзів.

Навіть якщо їх тут немає фізично, я знаю, що духовно вони будуть мені допомагати. Мене витягне не тільки фізична сила; потрібно багато чого. Багато сили я черпатиму з вищої сили, тому я обов’язково буду молитися і допомагатиму їм здійснити мрії для їхніх родин