Энтони Джошуа возвращается на ринг и может сразиться с Тайсоном Фьюри в конце года

$43.270.03
50.920.34
ukenru
13:29 • 680 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 2572 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 5424 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 16038 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 7418 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56 • 16885 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 47842 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81113 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50508 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 85839 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 25856 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 28031 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD07:52 • 14663 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 22380 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 8406 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 780 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 8488 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 16043 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 51129 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 85843 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 408 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 22423 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 28079 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 25908 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 25239 просмотра
Энтони Джошуа возвращается на ринг и может сразиться с Тайсоном Фьюри в конце года

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Британский боксер Энтони Джошуа планирует вернуться на ринг летом после гибели двух его близких друзей в декабре. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что боксер вернется в тренировочный лагерь в ближайшие недели.

Энтони Джошуа возвращается на ринг и может сразиться с Тайсоном Фьюри в конце года

Легендарный британский боксер, бывший соперник Александра Усика Энтони Джошуа готовится к возвращению на ринг после трагедии, произошедшей в декабре прошлого года. Тогда в ДТП в Нигерии погибли двое его близких друзей и членов его команды — Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

Итак, промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что боксер планирует возвращение в тренировочный лагерь в ближайшие недели, а потенциально на ринг может вернуться уже этим летом.

Он не будет драться с Тайсоном Фьюри следующим. Я верю, что он вернется в конце лета, но физически пока не готов к тренировочному лагерю. Мы рассматриваем варианты, чтобы вернуть его на ринг в июле, но окончательно поймем это, когда он вернется в лагерь 

— сказал Хирн.

Боксер впервые после аварии поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал осуществить мечты умерших друзей.

Даже если их здесь нет физически, я знаю, что духовно они будут мне помогать. Меня вытянет не только физическая сила; нужно много чего. Много силы я буду черпать из высшей силы, поэтому я обязательно буду молиться и помогать им осуществить мечты для их семей 

— заявил Джошуа.

В конце концов, по словам Хирна, потенциальный бой с Тайсоном Фьюри может состояться в конце года или в начале 2027-го.

Напомним

Энтони Джошуа одержал 29-ю победу в карьере, нокаутировав ютубера Джейка Пола в шестом раунде. 

Станислав Кармазин

Спорт
Дорожно-транспортное происшествие
Тайсон Фьюри
Блогеры
Нигерия
Александр Усик