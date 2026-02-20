Энтони Джошуа возвращается на ринг и может сразиться с Тайсоном Фьюри в конце года

Легендарный британский боксер, бывший соперник Александра Усика Энтони Джошуа готовится к возвращению на ринг после трагедии, произошедшей в декабре прошлого года. Тогда в ДТП в Нигерии погибли двое его близких друзей и членов его команды — Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

Итак, промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что боксер планирует возвращение в тренировочный лагерь в ближайшие недели, а потенциально на ринг может вернуться уже этим летом.

Он не будет драться с Тайсоном Фьюри следующим. Я верю, что он вернется в конце лета, но физически пока не готов к тренировочному лагерю. Мы рассматриваем варианты, чтобы вернуть его на ринг в июле, но окончательно поймем это, когда он вернется в лагерь

Боксер впервые после аварии поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал осуществить мечты умерших друзей.

Даже если их здесь нет физически, я знаю, что духовно они будут мне помогать. Меня вытянет не только физическая сила; нужно много чего. Много силы я буду черпать из высшей силы, поэтому я обязательно буду молиться и помогать им осуществить мечты для их семей